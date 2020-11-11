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11 Kas 2020 - 10:01- Gündem G: 11 Kas 2020 - 10:07

Varto’dan Kocaeli'ye kışlık erzak sevkiyatı

Muş'un Varto ilçesinden batı illerine kışlık erzak sevkiyatı başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Varto ilçe nüfusuna kayıtlı olup batı illerinde ikamet edenlerin kışlık erzakları, kar yağmadan gönderilmeye başlandı. İçerisinde peynir, tereyağı, bulgur, domates, kuru soğan ve lahana gibi birçok ürünün bulunduğu kolileri kargo şubesine veren vatandaşlar; bunları İstanbul, İzmir ve Bursa, Aydın,  Kocaeli ve Tekirdağ gibi kentlere gönderiyor.

"BİZİ TERCİH EDENLERE TEŞEKKÜRLER"

Kargo şubesi yetkilisi Mahmut Bal, "Özellikle Vartolu olup diğer illerde yaşayanların anne ve babaları başta olmak üzere akrabalar arası ilişkiler çerçevesinde yaz aylarında kendi bostanlarında ürettikleri ürünlerle hayvansal gıdalar kargo ile gönderiliyor. Şu an sevkıyatı yapılacak olan kargolarda özellikle gıdalar mevcut olup; İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderilmektedir. Özellikle deprem sonrası İzmir Torbalı’ya daha fazla erzak sevkiyatı yapıldığını görüyoruz. Bizde bu yoğunluğa rağmen müşterilerimizin hiçbir sıkıntı yaşamamaları için elimizden gelen çalışmayı esirgemeden adreslerine sağlam bir şekilde teslim edeceğiz. Bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkür ederim" dedi.

“BAHÇEMİZDEN ÜRETTİKLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Kendi bahçelerinde topladıkları ürünlerin bazılarını kurutup bazılarını ise yaş olarak İstanbul’a gönderdiğini dile getiren Zerif Işık adlı kadın, “Genelde kuru gıda gönderiyorum. Şimdilik çökelek ve lor gönderiyorum. Herkese selam söylüyorum” ifadelerini kullandı.

"AKRABALRIMIZA GÖNDERİYORUZ"

Muş'tan İstanbul'a ve İzmir'e her yıl erzak gönderen vatandaşlar, "Kargonun ilçemizde olması bizim açımızda gayet iyi oldu. Bizler daha önceleri eşyalarımızı Muş ilindeki otobüslere götürüp veriyorduk. O da zor oluyordu. Şimdi hiçbir sıkıntı yaşamadan erzaklarımızı rahatlıkla çocuklarımıza ve akrabalarımıza gönderiyoruz" diye konuştu.

# tereyağı, peynir, bulgur, domates, kuru soğan ve lahana, İstanbul, İzmir ve Bursa,   Kocaeli , Aydın, Kocaeli, Bursa

11 Kas 2020 - 10:01 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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