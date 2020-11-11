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11 Kas 2020 - 10:39- Siyaset G: 11 Kas 2020 - 10:40

Gelecek Körfez’de Katılım coşkusu

Gelecek Partisi Körfez İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısında 53 genç partiye katıldı. Gençlik kollarının kısa sürede yönetimini oluşturması teşkilatta büyük coşku yarattı
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Gelecek Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Fırat Türker başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya ilçe gençlik kolları başkanı Serkan Meydan’ın sürprizi damga vurdu. Bir süre önce atandığı gençlik kolları başkanlığında başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Serkan Meydan kısa sürede 53 genci partiye kazandırdı. Gelecek ailesinin kartopu gibi her geçen gün büyüdüğünü belirten ilçe başkanı Fırat Türker, “Partimiz her gün açık. Sürekli sahadayız. Laf olsun, siyaset olsun diye söylemiyoruz. Biz Körfez’de iktidara yürüyoruz” diyerek, gençlik kolları başkanı Serkan Meydan’ı tebrik etti.
# Körfez

11 Kas 2020 - 10:39 - Siyaset

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