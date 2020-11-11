Gebze’de altyapı sonrası asfalt seriliyor

Gebze’deki 20 milyonluk alt yapı yatırımında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, proje kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlandığı kısımlara asfalt seriyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi önünde, İSU ekipleri tarafından tamamlanan altyapı çalışması sonrasında asfalt serimi gerçekleştirdi. Şehir içerisinde trafik yoğunluğunun olduğu bölge asfaltlanarak yol konforu sağlandı.

GEBZE BELEDİYESİ ÖNÜNDEKİ ALT YAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

İSU ekipleri tarafından Gebze ilçesinin ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızaları gidermek için başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan alt yapı çalışması yapan ekipler, diğer yandan altyapı çalışması biten kısımlarda alt serimi yaparak yol konforunu sağlıyor. Bu kapsamda Kavak ve Bahar Caddelerinin kesiştiği (Gebze Belediyesi önü) kısımda yapılan altyapı çalışması sonrası asfalt serimi gerçekleştirildi. Hafta sonu asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, etaplar halinde yapılan altyapı çalışması bittikçe sokak ve caddelerdeki asfaltlama işlerine devam edecek.

ALT YAPIDA ÜÇÜNCÜ ETAP DEVAM EDİYOR

20 milyonluk projeyi tamamlayarak içme suyu kalitesini artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, proje dahilinde Arapçeşme ile Sultan Orhan Mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Sultan Orhan Mahallesi 1120 Sokak’ta çalışan ekipler, alt yapı çalışmasını sırası ile Kışla ve İlyas Bey Caddesine doğru ilerletecek. Ekipler daha sonra Gebze’nin en önemli ana arterlerinden birisi olan Anibal Kavşağı’nda altyapı çalışması yapacak.