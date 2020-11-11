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11 Kas 2020 - 14:48- Gündem G: 11 Kas 2020 - 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık problemleri nedeniyle istifa eden Berat Albayrak'la ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisiningrup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'daki durumla ilgili bilgi vererek başladı ve "Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sosyal medyada istifa paylaşımında bulunan ve istifası kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİYİ AYAKTA TUTMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılardan en önemlisinin ekonomi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyi ayakta tutmayı başardıklarını vurguladı. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemine değinen Erdoğan, "Kimileri kabul etmek istemese de bu sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız süreçte gördük" dedi.

"GÖREVDEN AFFINI KABUL ETTİK"

Ekonomiyle ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Berat Albayrak için, "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik.Bu vesileyle sayın Lütfi Elvan'a da başarılar diliyorum." dedi.

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11 Kas 2020 - 14:48 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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