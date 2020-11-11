Doların inişi de çıkışı da çok hızlı!

Ekonomi piyasasındaki hareketlilik rekor kıran doları bir anda düşürürken, dolar düşüşüne devam ediyor. Dünü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başlarken, Merkez Bankası'ndan gelen swap açıklamasının ardından düşüşünü sürdürdü.
SWAP KARARI DOLARDA ETKİLİ OLDU
TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltilirken, bu durum dolarda etkili oldu. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar, 8,13 liradan işlem gördü.
8 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ
Ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 8 liranın altına düştü. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle, 7,90 seviyesinde işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.