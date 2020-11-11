Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Kas 2020 - 14:52- Gündem G: 11 Kas 2020 - 14:56

Doların inişi de çıkışı da çok hızlı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında ekonomi açıklamaları sırasında dolar kuru 8 liranın altını indi. Doların an itibariyle 7,90 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9.30 liradan, sterlin ise 10,48 liradan işlem görüyor.

mask

Ekonomi piyasasındaki hareketlilik rekor kıran doları bir anda düşürürken, dolar düşüşüne devam ediyor. Dünü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başlarken, Merkez Bankası'ndan gelen swap açıklamasının ardından düşüşünü sürdürdü.

SWAP KARARI DOLARDA ETKİLİ OLDU

TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltilirken, bu durum dolarda etkili oldu. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar, 8,13 liradan işlem gördü.

8 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 8 liranın altına düştü. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle, 7,90 seviyesinde işlem görüyor.
# Dolar, swap

11 Kas 2020 - 14:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
7 Araç ve personeliyle filasyon ekibine destek veriyor mask
7 Araç ve personeliyle filasyon ekibine destek veriyor
İzmit Belediyesi'nden Acısu’da yenileme mask
İzmit Belediyesi'nden Acısu’da yenileme
Şeker: Kocaelililerin su derdi olmayacak mask
Şeker: Kocaelililerin su derdi olmayacak
Sağlık Bakanı Koca yeni il sağlık müdürüyle görüştü mask
Sağlık Bakanı Koca yeni il sağlık müdürüyle görüştü
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi mask
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi
Halk otobüsünde cinsel taciz iddiası mask
Halk otobüsünde cinsel taciz iddiası
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata

GALERİ

İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL