Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Kas 2020 - 15:22- Gündem G: 11 Kas 2020 - 15:24

İzmit, 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saatler tam 9’u 5 geçe, 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen Atatürk Evi’nde andı
mask

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saat 9’u 5 geçe, İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim’de açılışını gerçekleştirdiği Atatürk Evi’nde anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, Atatürk Evi’nin kurucusu ve Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger, İzmit Belediye Birim Müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Ebediyete uğurlanışının 82. yıldönümünde Ata’nın huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Evi’ne karanfiller bırakılırken saygı, minnet ve özlemle Atatürk anıldı.

HÜRRİYET, ÇELENK TÖRENİNDEYDİ

Ata’nın huzurunda 10 Kasım’ı anmak isteyen İzmitliler, onun dokunduğu eşyalar ve özel fotoğraflar ile düzenlenen Atatürk Evi’ni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret edebilecek. Atatürk Evi’ndeki anma programıyla aynı anda Başkan Hürriyet ve Kocaeli protokolü, İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’nın önünde Ata’nın huzurunda birleşti. Kocaeli protokolü ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andı.
# Kocaeli, İzmit, 10 kasım

11 Kas 2020 - 15:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit, 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı mask
İzmit, 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı
7 Araç ve personeliyle filasyon ekibine destek veriyor mask
7 Araç ve personeliyle filasyon ekibine destek veriyor
İzmit Belediyesi'nden Acısu’da yenileme mask
İzmit Belediyesi'nden Acısu’da yenileme
Şeker: Kocaelililerin su derdi olmayacak mask
Şeker: Kocaelililerin su derdi olmayacak
Sağlık Bakanı Koca yeni il sağlık müdürüyle görüştü mask
Sağlık Bakanı Koca yeni il sağlık müdürüyle görüştü
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi mask
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata

GALERİ

İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL