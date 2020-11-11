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11 Kas 2020 - 15:22- Spor G: 11 Kas 2020 - 15:24

Manisa’nın duracağı yok fark 11 puan oldu: 3-4

Kocaelispor’un Ankara Demir deplasman maçı ertelendi, lider 10 kişi 45 dakika 10 kişi oynadığı deplasmanda, Diyarbakır Amed’deki düelloyu 4-3 kazandı. Puanını 25’e yükselten Manisa arayı iyice açtı, ancak Kocaelispor’un da iki maç eksiği var.

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Kocaelispor’un Ankara Demir deplasman maçı ertelendi, lider 10 kişi 45 dakika 10 kişi oynadığı deplasmanda, Diyarbakır Amed’deki düelloyu 4-3 kazandı. Puanını 25’e yükselten Manisa arayı iyice açtı, ancak Kocaelispor’un da iki maç eksiği var. Zirveyi takip eden Erzincan Gümüşhane’yi zar zor 2-1 yenerek, bir maç eksiğiyle 20 puana yükseldi. Uşakspor dinlendi, Ankara demir ve Kocaelispor maç yapmayınca, zirvede ara açıldı. Yeşil Siyahlılar cumartesi günü Kocaeli Stadı’nda Sancaktepe Belediye’yi konuk edecek, çarşamba günü de Amed deplasmanında sahaya çıkacak.
# Kocaeli, Kocaelispor, Maç

11 Kas 2020 - 15:22 - Spor

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