Abdullah Karacan, 2’nci yılında mezarı başında anılacak

Yaşamını işçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesine adayan ve 13 Kasım 2018 tarihinde Adapazarı Goodyear fabrikasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından öldürülen sendikanın Onursal Başkanı Abdullah Karacan, ölümünün 2’nci yıldönümünde yarın saat 11.00’de İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda karanfiller ve dualarla anılacak. Mezarı başında düzenlenecek anma programına Abdullah Karacan’ın ailesi, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi ve lastik işçilerinin katılması bekleniyor.