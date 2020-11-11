Abdullah Karacan, 2’nci yılında mezarı başında anılacak

Yaşamını işçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesine adayan ve 13 Kasım 2018 tarihinde Adapazarı Goodyear fabrikasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından öldürülen sendikanın Onursal Başkanı Abdullah Karacan, ölümünün 2’nci yıldönümünde yarın saat 11.00’de İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda karanfiller ve dualarla anılacak. Mezarı başında düzenlenecek anma programına Abdullah Karacan’ın ailesi, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi ve lastik işçilerinin katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.