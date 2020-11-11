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11 Kas 2020 - 15:26- Sağlık G: 11 Kas 2020 - 15:28

Nedeni bilinmeyen kansızlık, kabızlık, kusma tehlikeli olabilir

Endoskopi ve kolonoskopi zaman zaman insanların çekindiği ancak kanser gibi önemli hastalıkların erken tanısı için gerekli önemli bir yöntem.
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Örneğin, nedeni bilinmeyen kusmalar, kansızlık, kabızlık, dışkıda kan gelebilir gibi nedenler bir hekime başvurmak için önemli belirtilerdendir. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün endoskopinin sanıldığı gibi acılı bir işlem olmadığını, gerekli tedbirler orta düzeyde anestezi verildiği için farklı bir ağrı ve acı duymadığını söyledi.

 "AĞRI HİSSEDİLECEĞİ DOĞRU DEĞİL"

Meltem Ergün, "Hastalar endoskopi ya da kolonoskopiyle ilgili söylentiler nedeniyle endişe duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Meltem Ergün," Hastalar işlemin genellikle rahatsız olacaklarını düşünüyorlar. Artık hastalar hafif derecede uyutularak işlem yapılmıyor. 'Haydi bitti şimdi uyuyoruz' diyoruz ve hastamız o an uykuya dalıyor. 'İşlemimizde ise hastamız' Yaptınız mı? Ne zaman ? ' diye soruyor Hem endoskopi hem kolonoskopi işlemlerinde orta düzey anestezi kullanılıyor Hasta işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor, ağrısı olmuyor.

 “Obez ya da yaşlı hastalara da endoskopi yapılabiliyor”

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Yaşlı ya da obez hastalara endoskopi yapılamadı bilgisi doğru değil. Bu hastaları dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Hastanın önceden bir KOAH rahatsızlığı varsa, kardiyovasküler problemi varsa, geçirilmiş bir operasyonu varsa, o zaman ilgili branştan da görüş alıyoruz. 180 kiloluk hastaya dahi güvenli bir şekilde endoskopi yapılabiliyor "dedi.

 “Hem tanı hem tedavi için kullanılabiliyor”

Endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin tedavi amaçlı olarak da kullanıldığını söyleyen Prof. Meltem Ergün, "Kolonoskopi yaptığımız hastada polip olarak adlandırılan oluşumlar saptarsak işlem sırasında bunları alarak, tedavisini de yapıyoruz. Yine endoskopi işlemi sırasında hastada bir kanama odağı tespit edersek enjeksiyonla ya da ilgili odağı yakarak kanamayı durduruyoruz" dedi.

 Bu belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor

Alarm belirtileri olan endoskopik işleme girmesi söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün bu belirtileri sıraladı:

- Sebebi bilinmeyen kilo kaybı.

- Sebebi bilinmeyen kansızlık.

- Sebebi bilinmeyen kusmalar.

- Dirençli kabızlıklar.

- Dışkıda kan görülmesi.

11 Kas 2020 - 15:26 - Sağlık

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