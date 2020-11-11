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11 Kas 2020 - 15:34- Ekonomi G: 11 Kas 2020 - 15:36

Hyundai Tucson N Line’ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Hyundai, C-SUV sınıfındaki modeli Yeni Tucson’un N Line versiyonundan ilk görselleri paylaştı.  Baştan sona yenilenen Tucson N Line, agresif ve ayırt edici dış tasarım özelliklerine sahip. Tucson N Line, sportif görselliğine ek olarak aynı zamanda modern bir yapıda üretilecek
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Hyundai, Yeni Tucson modelinin sportif versiyonu olan N Line’dan ilk görselleri paylaşarak model atılımına devam etti. Markanın popüler SUV modeli olan Tucson, geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmiş ve özellikle segmenti için farklı bir alternatif olarak dikkat çekmişti. Sportif ve sert geçişli çizgileriyle son derece fütürüstik bir tasarıma sahip olan yeni otomobil, şimdi de üst düzey konfor donanımlarına ek olarak sporcu bir karakterle öne çıkıyor.

ÇOK ŞIK OTOMOBİL

Hyundai tarafından paylaşılan ilk görsellerde aracın agresif ve etkileyici bir dış tasarıma sahip olduğunu anlamak zor değil. Rakiplerinden ayrışan dış ve iç detaylarla dikkat çeken şık otomobil, seri üretim aşamasına geçildiği zaman eşsiz renk seçenekleriyle adından sıkça söz ettirecek.

DİNAMİK MODELLER

Hyundai’nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Tüm bu hızlı ve dinamik modeller, bir otomobilde daha fazla heyecan ve performans isteyen müşteriler için özel olarak geliştiriliyor. Hyundai ayrıca, Tucson dahil olmak üzere Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerinde N Line versiyonuna yer vererek pazar payını ve iddiasını artırmak istiyor.  Yeni Tucson N Line, 2021’in ilkbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak.

11 Kas 2020 - 15:34 - Ekonomi

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