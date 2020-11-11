Aksigorta’ya ödül

Müşteri odaklı yaklaşımlarla, yeni nesil sigortacılık sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, pandemi döneminde hayata geçirdiği ‘Önce Müşterim’ Ekibi ile ödüle layık görüldü. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren evden çalışma modeline geçiş yapan Aksigorta, dijital ortamda kurulan bu ekiple Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde En İyi Uzaktan Takım kategorisinde birincilik elde etti. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, başarılı dijital altyapı yatırımlarıyla, uzaktan çalışma modelinin sorunsuz işlediğini söyledi.