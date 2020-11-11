Anadolu Sigorta’dan yurt dışı seyahat sigortası

Sigortalılarının yurt dışına güvenle seyahat edebilmeleri için ek hizmetler sunan Anadolu Sigorta, seyahat sigortası ürün kapsamını, tanısı yurt dışında koyulmuş COVID-19 giderlerini de kapsayacak şekilde genişletti. Temmuz ayının sonunda uygulamaya alınan bu yeni teminatı sigortalıların yüzde 40’ı poliçelerine eklemeyi tercih etti. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, Anadolu Sigorta olarak yurt dışı seyahat sigortası ürünleriyle standart teminatların ötesinde pek çok riski de güvence altına aldıklarını söyledi.