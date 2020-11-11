Yataş Grup Net karını % 180 artırdı

Pandemi döneminde de yatırımlarına ve sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam eden Yataş Grup, 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yataş Grup, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 69 milyon 513 bin 831 TL’lik net kâr elde ederek, 2019 yılının aynı çeyreğine göre kârını yüzde 180 artırdı. Bu artış ile Yataş Grup’un 9 aylık net karı 98 milyon 713 bin 214 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME STRATEJİSİ

2019’un aynı çeyreğine göre net satış gelirlerinde yüzde yüzde 82 büyüme gösteren Yataş Grup’un 9 aylık net satış gelirleri 1 milyar 121 milyon 277 bin 170 TL olarak gerçekleşti. Finansal sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yataş Grup olarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisine sahibiz. Pandemi döneminde de Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik” dedi.