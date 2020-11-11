Yünsa kârını 10 kat artırdı

Yünsa’nın 2020 yılı üçüncü çeyreğine ait konsolide faaliyet sonuçları açıklandı. Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi olan ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, pandeminin etkisine rağmen yılın ilk dokuz ayında brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 7 puan artırarak yüzde 23’e çıkardı. Yılın ilk dokuz ayında 244 milyon TL ciro elde ettiklerini belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki çevik uygulamalarının başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.