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11 Kas 2020 - 15:39- Ekonomi G: 11 Kas 2020 - 15:41

Salgına rağmen ihracatı artırdılar

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk on ayında (Ocak-Ekim), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2.2 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 6 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.
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  İstanbul ihracatçıları, ilk on ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatından yüzde 4.9 pay aldı. İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk on ayında, değer bazında en fazla ihracatı yaklaşık 467 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi.

İHRACATTA ARTIŞ

Birlik, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan’a ihracat yaptı. İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Tüm dünyayı etkileyen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen İstanbul ihracatçıları, yılın on ayında ihracat artışı yakalamayı başardı. 2020’nin bitmesine 2 ay kala, bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz” diye konuştu.
# İstanbul

11 Kas 2020 - 15:39 - Ekonomi

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