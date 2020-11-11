İş’ten 9 ayda 5.2 milyar TL kâr

‘Türkiye’nin en büyük özel bankası’ unvanını koruyan banka, yılın ilk 9 ayında, 5.2 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 64.7 milyar TL düzeyinde oluştu.

FİNANSAL SONUÇLAR

Yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 364.3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120.1 milyar TL büyüklüğe ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484.4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Kovid-19 salgınında sorumluluk almaktan kaçınmadan bütün imkânlarımızı ve kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, maharetimizi ve birikimimizi bu yönde kullanmaya devam ettik” dedi.