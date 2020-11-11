Darıca, Atatürk’ü 82’nci yılında andı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Darıca’da düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören saat 09.05’te Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleşti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te çalan sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk’ü anmak için bayraklar yarıya indirildi. Törene Kaymakam Kara ve Başkan Bıyık’ın yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER DUYGULANDIRDI

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma töreni gerçekleşti. Öğrencilerin sahnelediği gösteri büyük beğeni toplarken salondakilere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda Darıca’daki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Anma töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.