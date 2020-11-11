Koçak: Derince Belediyesi kural tanımıyor

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Kocaeli genelinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde mesai saatlerinin 09.30-13.30/14.00-18.00 olarak uygulanması şeklindeki kararı Derince Belediyesi’nin yok saydığını ifade etti. Koçak, “İlgili duyuruda yer alan ‘İlimizde uygulama 10.11.2020 tarihinde başlayacaktır” ifadesine rağmen Derince Belediyesi kararı hiçe sayarak aynı çalışma saatiyle personellerini çalıştırmıştır” dedi.

“TAKDİR PERSONELİN”

“Bu karardan Derince Belediyesi’nin haberi yok mu?” sorusunu soran Koçak, “06.11.2020 tarihinde TC. Kocaeli Valiliği tarafından bildirilmesine rağmen Derince Belediyesi’nin bu karara uygun davranmamasının nedeni nedir? Uygulanabilirliği çok kolay ve bir zorunluluk olan bu kararı bile uygulayamamak/uygulamamak bir zafiyet değil midir? Takdiri, sağlığı ile ilgili alınan kararı yok sayan Derince Belediyesi’nin personeline ve kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.