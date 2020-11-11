Azerbaycan, 28 yıl sonra Ermenistan işgali altındaki topraklarını yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. İşgalci Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a yenildiğini kabul ettiğine dair anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan tamamen çekilecek. Bu bağlamda İnsani Değerler Birliği Başkanı Kenan Seyrek, yaşadığı mutluluğu yayınladığı mesajla dile getirdi.

“KARDEŞLİĞİMİZ BEŞİKTEN MEZARA”

Mesajında Seyrek, “28 yıldır bağrımıza çöken, boğazımıza tıkanan, çocuklarımızın yüzüne bakarken hayâ ettiren büyük bir yükten kurtulduk. Hüznünüz, hüznümüz, sevincimiz sevincimizdir. Bizler, sizi kardeş bellemedik, kardeş bellemek sonradan olur. Biz, sizlerle kan bağı, can bağı ile beşikten mezara kardeşiz ve kardeşliğimiz bakidir. Özgür kalan Karabağ değil, Türk dünyasıdır. Özgür kalan mazlumların ve vatanından ayrı tutulanların haykırışlarıdır. Özgür kalan inanç dünyasına saldırılan, İslam’a ve imana hasret halkımızdır” diye konuştu.