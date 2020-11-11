Özel Körfezim Eğitim Kurumları TSE tescilli  ‘temiz oku’ belgesini aldı

Özel Körfezim Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan “Eğitim Kurumları Hijyen şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme” İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan denetimler sonucunda tüm koşulları yerine getirerek, TSE Tescilli Temiz Okul Belgesini almaya hak kazandı.

KRİTERLERE UYGUN

Koronovirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele, hijyen ve sanitasyonla ilgili Körfezim Eğitim Kurumları'na gelen Kocaeli TSE yetkilileri incelemelerde bulundu. Hijyen şartlarının geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda istenilen kriterler doğrultusunda yapılan inceleme ve denetim sonucunda “Benim Okulum Temiz Belgesi”ni almaya hak kazandı.