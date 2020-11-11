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11 Kas 2020 - 15:47- Gündem G: 11 Kas 2020 - 15:49

Karamürsel’de yan yollar asfaltlanıyor

Karamürsel Battı-Çıktı’da güney yan yol asfaltlandı. Kuzey yan yolun asfaltlanıp trafik akışının sağlanmasının ardından tünel imalatına başlanacak
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Hummalı bir çalışma sürdürülen başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda güney yan yol asfaltlanırken kuzey yan yolun büyük kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yakından takip ettiği projede yan yol asfalt seriminin tamamlanmasıyla tünel imalatına başlanacak. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve lojistik için önemli bir güzergâhta bulunan yolun kısa sürede tamamlanması ekipler yoğun mesai harcıyor.

GÜNEY YAN YOL TAMAMLANDI

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda yan yolların altyapı ve terasman imalatı kısa zamanda tamamlandı. 1200 metrelik yan yolların imalatında asfaltlama çalışmasında da büyük mesafe kat edildi. Güney yan yolun tamamı asfaltlanarak trafik aktarımına hazır hale getirildi. Önümüzdeki hafta İzmit yönü trafik akışı bu güzergahtan sağlanacak. Kuzey yan yolda ise ekipler yüzde 50’lik bölümü asfaltladı. Ay sonuna kadar bitirilecek olan asfaltlama çalışmalarının ardından ekipler hızlı bir şekilde tünel imalatına başlayacaklar.

BATTI-ÇIKTI 290 METRE

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.

PROJE TAMAMLANIYOR

Kentin trafik yükünü azaltmak için tüm ilçelerde alt ve üstyapı çalışmaları için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir halkının mağdur olmaması için başlanan projeleri kısa sürede tamamlıyor. Özellikle İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi’ni kısa sürede toplayarak takdir toplayan Büyükşehir ekipleri, Başkan Büyükakın’ın “Hemen Bitirin” talimatını tüm projelerde uyguluyor.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, karamürsel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

11 Kas 2020 - 15:47 - Gündem

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