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11 Kas 2020 - 15:49- Gündem G: 11 Kas 2020 - 15:50

Darıca’da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Darıca’da fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim programında yaptığı konuşmada ağaç dikmenin kutsal olduğunu ifade ederek daha yeşil bir Darıca için çalıştıklarını söyledi
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Darıca’da fidanlar toprakla buluştu. Darıca TOKİ Kız Meslek Lisesi’nde gerçekleşen etkinliğe Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gelece Nefes Dünyaya Nefes projesi kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

BIYIK: “DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ağaç dikmenin önemli ve kutsal olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz yeşile önem veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Ağaç dikmek çok güzel ve kutsal bir etkinlik. Biz daha önce İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzle birlikte ilkokula başlayan her öğrencimize fıstık çamı hediye etmiştik. Saksılarla toprakla buluşturduk. Çocuklar okulu bitirene kadar eğitim de veriyoruz. Mezun olurken toprakla buluşturacağız. Bu yıl da zeytin ağaçları dağıtıyoruz. Geleceğe nefes olmak için daha yeşil bir Darıca için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

# eğitim, Milli Ağaçlandırma Günü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

11 Kas 2020 - 15:49 - Gündem

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