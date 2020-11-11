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11 Kas 2020 - 17:00- Gündem G: 11 Kas 2020 - 17:03

Sigara içen maskesiz genç: Şu ana kadar ceza yemedim

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan sigara yasağına bazı kişiler uymadı. Yürüyüş yolunda hem maskesiz olan hem de sigara içen genç, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Şu ana kadar hiç ceza yemedim" dedi.  

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınını önlemek, bulaşı azaltmak ve maskelerin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla yolda sigara içilmesinin yasaklanması kararı alındı. Bu kapsamda halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında bugünden itibaren sigara içilmesi yasaklandı. Kent merkezinde bazı kişiler kurallara uyarken, bazılarının da maske takmayıp, sigara içmesi dikkat çekti.

'BİZİM GİBİ İNSANLARIN HATASI VAR'

Yürüyüş yolunda sigara içen ve adının Muhammet olduğunu söyleyen genç, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Yasaktan haberim yoktu benim. Yapacak bir şey yok, kurallara uymalıyız o zaman. Maske de takmıyordum. Şu ana kadar hiç ceza yemedim. Sorun olacağını da sanmıyorum. Virüs gerçeği var ama yapacak bir şey yok. Benim hatam da var. Bizim gibi insanların da hatası var" dedi.

'BU KURALIN GELMESİ ÇOK İYİ'

Sigara kullanımını öğretmen olarak tasvip etmediğini söyleyen, beden eğitimi öğretmeni Melih Öznazlı da "Sağlığa zararlı olduğunu herkes biliyor zaten ve ben öğretmen olarak bunu tasvip etmiyorum. Bu kuralın gelmesi belli bir süre için çok çok iyi. İnsanlar sigara dumanını içine çekiyor ve dışarı verdikleri zaman yandan geçerken ben çok rahatsız oluyorum. Ama birçok alanda kısıtlamanın gelmesi şart. Yasak bir adımdır ve faydalıdır" diye konuştu.  

# Kocaeli, koronavirüs

11 Kas 2020 - 17:00 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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