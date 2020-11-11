Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Kas 2020 - 17:35- Gündem G: 11 Kas 2020 - 17:38

SEDAŞ, 500 fidanı toprakla buluşturdu

“Geleceğe Nefes” adıyla 11 Kasım günü saat 11.11’de, 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen ve bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere 30 ülkenin katıldığı “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında tam 83 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, SEDAŞ’ın 4 ilde toprakla buluşturduğu fidanlar geleceğe nefes olacak.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, 2020’de de kutlanmaya devam ediyor. 11 Kasım günü, 81 ilde ve bu yıl ilk defa 30 yabancı ülkede toplam 83 milyon ağaç “Geleceğe Nefes” sloganıyla toprağa dikildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanlarının da katıldığı etkinlik kapsamında, SEDAŞ’ın faaliyet alanındaki 5 bölgede ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesini imzalayarak Global Compact üyesi olan SEDAŞ, ekolojik dengeye katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarına yenisini ekledi. Karbon ayak izini azaltmak yönünde çalışmalar yapan şirket; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Gebze’nin farklı noktalarında Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılım sağladı. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ve bölge yöneticilerinin eşlik ettiği ekiplerle etkinliğe katılan SEDAŞ,  5 bölgede 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Daha önce, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Bir Enerji Bir Nefes” projesi kapsamında da 40 bini aşkın fidanın dikilmesine aracılık eden SEDAŞ’ın, karbon ayak izinin sıfırlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

“Yemyeşil bir geleceğe nefes olalım”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, şunları kaydetti; “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, başta karbon ayak izimizi azaltmak olmak üzere daha iyi bir dünya için çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bugün de SEDAŞ’lılar olarak bölgemizdeki 4 şehirde 500 ağaç dikerek, geleceğe nefes olduk. Yemyeşil bir ülke yolunda tüm paydaşlarımızla beraber üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”.

# Kocaeli, Gebze

11 Kas 2020 - 17:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca’da fidanlar toprakla buluştu mask
Darıca’da fidanlar toprakla buluştu
Karamürsel’de yan yollar asfaltlanıyor mask
Karamürsel’de yan yollar asfaltlanıyor
“Özgür kalan Karabağ değil, Türk dünyasıdır” mask
“Özgür kalan Karabağ değil, Türk dünyasıdır”
Darıca, Atatürk’ü 82’nci yılında andı mask
Darıca, Atatürk’ü 82’nci yılında andı
Abdullah Karacan, 2’nci yılında mezarı başında anılacak mask
Abdullah Karacan, 2’nci yılında mezarı başında anılacak
İzmit, 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı mask
İzmit, 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata

GALERİ

İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL