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11 Kas 2020 - 17:41- Gündem G: 11 Kas 2020 - 17:43

Vergi dairesi binası neden hala yıkılmadı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, ağır hasarlı olduğu tespit edilen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru yöneltti
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17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle güçlendirilen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası yanında yapılan yol çalışması sırasında geçtiğimiz günlerde sarsıntı meydana gelmiş, deprem olduğunu zanneden bazı çalışanlar, panik içinde binayı terk etmişti. Ağır hasarlı raporu verilmesine rağmen hala çalışan personel ile birlikte hizmet vermeye devam eden ve tehlike oluşturan bina TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan çalışanların bu konudaki sıkıntılarının da çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

“CAN VE MAL EMNİYETİ TEHLİKEDE”

Önergesinde Türkkan, “ İzmit’teki Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hasar görmüş, binada güçlendirme yapılmasına rağmen 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ağır hasarlı raporu verilerek ‘Yapının kullanımı, can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır’ denilmiştir. Buna rağmen hala bu binada çalıştırılan personel büyük tedirginlik yaşamaktadır. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen bina ilgili olarak aradan geçen bunca zamana rağmen neden hala bir adım atılmamıştır, olası bir depremde yıkılması beklenen bu bina neden Bakanlık tarafından hala yıkılmamıştır?” şeklinde sorular yöneltti.
# Kocaeli, İzmit, Lütfü Türkkan

11 Kas 2020 - 17:41 - Gündem

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