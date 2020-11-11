Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Kas 2020 - 17:44- Gündem G: 11 Kas 2020 - 17:45

İzmir depreminin yüzey deformasyon haritası üretildi

İzmir depreminin yer yüzeyindeki deformasyon etkisi GTÜ tarafından uydu verileri ile hesaplanarak haritalandırıldı
mask

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’i de etkileyerek çok sayıda can kaybına neden olan depremin yer yüzeyinde yarattığı deformasyon etkisi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK tarafından analiz edilerek uydu verilerine dayalı yüzey deformasyon haritası üretildi ve deprem etkisinin metrik hesaplamaları yapıldı.

Analizlerde, depremin öncesi ve sonrası zamanlarda Avrupa Uzay Ajansı’nca işletilen Sentinel-1 uydusu tarafından kaydedilmiş interferometrik geniş alan (IW) tek bakışlı kompleks (SLC) radar uydu görüntüleri, diferansiyel interferometrik yapay açıklı radar (DInSAR) teknolojisi kullanılarak değerlendirildi ve mikrodalga sinyal faz farklarına göre yeryüzü deformasyon etkisini ortaya koyan interferogramlar temelinde deformasyon haritaları üretildi. Değerlendirmelerde, merkez üssü Ege denizinde olan depremin Sisam Adasının Samos, Kokkari ve AgiosKonstantinos yerleşim birimlerini içine alan bölgelerinde kıyıdan 5 km içerilere kadar yer yüzeyi deformasyonu yarattığı belirlendi. Deformasyonun miktarı, Sentinel-1 uydusunun yeryüzüne gönderdiği mikrodalga sinyallerin C-banddalgaboyu göz önünde bulundurularak yaklaşık 11.1 cm olarak hesaplandı.

 

# Gebze

11 Kas 2020 - 17:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vergi dairesi binası neden hala yıkılmadı? mask
Vergi dairesi binası neden hala yıkılmadı?
SEDAŞ, 500 fidanı toprakla buluşturdu mask
SEDAŞ, 500 fidanı toprakla buluşturdu
Darıca’da fidanlar toprakla buluştu mask
Darıca’da fidanlar toprakla buluştu
Karamürsel’de yan yollar asfaltlanıyor mask
Karamürsel’de yan yollar asfaltlanıyor
“Özgür kalan Karabağ değil, Türk dünyasıdır” mask
“Özgür kalan Karabağ değil, Türk dünyasıdır”
Darıca, Atatürk’ü 82’nci yılında andı mask
Darıca, Atatürk’ü 82’nci yılında andı
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata

GALERİ

İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL