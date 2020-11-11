İzmir depreminin yüzey deformasyon haritası üretildi

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’i de etkileyerek çok sayıda can kaybına neden olan depremin yer yüzeyinde yarattığı deformasyon etkisi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK tarafından analiz edilerek uydu verilerine dayalı yüzey deformasyon haritası üretildi ve deprem etkisinin metrik hesaplamaları yapıldı.

Analizlerde, depremin öncesi ve sonrası zamanlarda Avrupa Uzay Ajansı’nca işletilen Sentinel-1 uydusu tarafından kaydedilmiş interferometrik geniş alan (IW) tek bakışlı kompleks (SLC) radar uydu görüntüleri, diferansiyel interferometrik yapay açıklı radar (DInSAR) teknolojisi kullanılarak değerlendirildi ve mikrodalga sinyal faz farklarına göre yeryüzü deformasyon etkisini ortaya koyan interferogramlar temelinde deformasyon haritaları üretildi. Değerlendirmelerde, merkez üssü Ege denizinde olan depremin Sisam Adasının Samos, Kokkari ve AgiosKonstantinos yerleşim birimlerini içine alan bölgelerinde kıyıdan 5 km içerilere kadar yer yüzeyi deformasyonu yarattığı belirlendi. Deformasyonun miktarı, Sentinel-1 uydusunun yeryüzüne gönderdiği mikrodalga sinyallerin C-banddalgaboyu göz önünde bulundurularak yaklaşık 11.1 cm olarak hesaplandı.