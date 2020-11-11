Hasta sayısı 400 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 145 bin 989 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409’a ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 693 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 402 bin 53’e çıktı. 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 145’e yükseldi.
DOLUKUK ORANI YÜZDE 34,9
Toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 112 artarak 344 bin 613’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 3 bin 95, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 4.2 olduğu açıklandı.Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı; “Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sevda - Sayın Bakan,kalabalık diye araçlara binmesek işe,okula ne ile gideceğiz ,boş araba beklesek işten kovuluruz,kaç ders geç kalırız ...Lütfen çözüm odaklı konuşun,felaketin içindeyiz her gün vaka sayısı artıyor,mart,nisan döneminde çevremizden bir iki kişi duyuyorduk,şimdi iki komşumdan biri,yakınlarımızda çevremizdeki çember daralıyor...Okullar bu kadar vaka artarken niye açık?İş yerleri sayısız pozitif varken miye ık?Lütfen çözüm.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.