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11 Kas 2020 - 23:45- Gündem G: 11 Kas 2020 - 23:51

Berat Albayrak'ın babasında açıklama!

Sağlık nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, ailesine yönelik iddialara cevap verdi. Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Albayrak, "Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" dedi.
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Görevinden af talebi Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, son günlerde ailesine yönelik dillendirilen iddialara cevap verdi.

"ALÇAK İFTİRA VE KARALAMA"

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sadık Albayrak, oğlu Berat Albayrak'ın bakanlık görevini bırakması sonrası haklarında çıkan haberler le ilgili, "Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız. Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaktan vazgeçmemiz mümkün değildir. Masa başında sahte fitne haberler i üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

"ÇOCUKLARIM HAKKINDA İFTİRA VE KARALAMALARA TEVESSÜL EDİLMEKTEDİR"


Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu: "Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur. 60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım. Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız."

"ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ, FİTNE ÜRETENLERİN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"


"Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nur-u Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, "ölümüne ölümüne" duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberler i üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır."
# açıklama, berat albayrak

11 Kas 2020 - 23:45 - Gündem

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