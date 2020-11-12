Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.