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12 Kas 2020 - 09:34- Gündem G: 12 Kas 2020 - 09:43

KOÜ’de köpek katliamı! Personel köpeği ezdi

Kocaeli Üniversitesi’nin bir personelinin iki gün önce bir köpeği ezdikten sonra kaçtığı iddia edildi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Köpekleri ile bilinen ve öğrencilerle berabere yaşayan Kocaeli Üniversitesi’de iki gün önce bir katliam yaşandı. Dün akşam saatlerinden KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bir fotoğraf KOÜ’lü öğrencilerin dikkatini çekti. Kulüp, kampüs içerisinden üniversitenin bir personelinin köpeğe çarptıktan sonra kaçtığını iddia etti.

"KAYITLARI İZLEYECEĞİZ"

Yapılan açıklamada; “Kendi okulumuzun personeli çarpıp kaçmış. Yüzlerce öğrenci ve hayvan olan kampüste nasıl bu kadar hızlı ve umarsız olabiliyorsunuz? Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Kayıtları güzel yolla elde edemezsek STK ve derneklere CİMERE başvuracağız” ifadelerine yer verildi.

"SUÇ DUYURUSU YAPILACAK"

Sosyal medyayı kullanan ve öğrencileri ile sürekli iletişim halinde olan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü da hemen sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hülagü, “Bu konuyu inceleteceğim. Mutlaka bu kişi deşifre edilip gerekli suç duyurusu yapılacaktır” dedi.

# köpek katliam, Kocaeli Üniversitesi, sadettin hülagü, Kocaeli

12 Kas 2020 - 09:34 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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