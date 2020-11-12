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12 Kas 2020 - 23:59- Spor G: 12 Kas 2020 - 13:20

Sabırlı, iyi ve sonuç odaklı futbolla galibiyet istiyoruz!

Kocaelispor, yarın ligin flaş ekibi Çapanoğlu yönetimindeki Sancaktepespor’u konuk ediyor, bugün yapılacak ter antrenmanı sonrası kampa girilecek, maçı saati beklenecek. Batuhan’ın Er’in yokluğunda formayı Bahattin’in alması bekleniyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Önce Velimeşe’yi deviren ardından kupa maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nü eleyen Misli.com 2.lig Beyaz Grup temsilcisi, eski kaptan Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı Sancaktepespor’u konuk edecek. İki takım da, rakiplerindeki covidli futbolcu fazlalığı nedeniyle çarşamba mesaisini maç yapamadan geçti. Müsabaka Alikahya’daki Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.

TEMPOLU-CİDDİ ÇALIŞIYORLAR…

Kritik maçın hazırlıkları Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde sürüyor. Takım, önceki gün tempolu, ciddi bir çalışma yaptı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon ile başlayan antrenman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla devam etti, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

‘SUSKUN-KRAL’ BAHATTİN, SİFTAH PEŞİNDE…

Batuhan Er’in sağ ayak arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle, Onur Öztonga’nın da antrenman eksiği olduğu için forma giyemeyeceği ekipte, 11’e göz kırpan isim ‘Suskun-kral’ Bahattin Köse olacak. 1990 Almanya Hamm doğumlu, geçen sezon 2.Lig’de şampiyon olan Samsunspor formasıyla çıktığı 25 maçta 19 kez fileleri havalandırmıştı. Bu sezon Kocaelispor formasıyla 7 lig, 1 de kupa maçında oynadı, henüz gol kaydedemedi. Sancaktepe maçında siftah yapmak ve kendisi adına da moral bulmak istiyor.

UZUN VE ŞİŞİRME TOP YASAK…

Velimeşe maçında zorunlu değişiklik dışında, kadroda farklı bir oynama yapılmayacak. Teknik direktör Erhan Altın, uzun ve şişirme topları yasaklarken “Bunu istemiyorum. Garanti olmadıkça, bunlara gerek yok. Kontrolü kaybetmeyeceğiz, top kalabildiği kadar bizde kalmalı” dedi, futbolcuları uyardı. Oldukça moralli ve hırslı görülen takımda, yükselen formu ile öne İrfan Başaran, Hakan Demirci ve genç Yiğit Canguru’nun performansı yine dikkat çekti.

# Kocaeli, Körfez, Kocaelispor, Maç

12 Kas 2020 - 23:59 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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