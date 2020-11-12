Kara, taş gibiydi !..

Darıca Gençler Birliği altyapısında yetişip profesyonel olan Mustafa Kara, Sarı Yeşillilere rakip oldu. Çarşamba günü Darıca’da oynanan ve 1-1 biten Misli.com 3.Lig 2.Grup maçında, İstanbul ekibi Halide Edip Adıvarspor formasıyla kaptan olarak sahaya çıkan deneyimli futbolcu, kaliteli kumaşını bir kez daha gösterdi. Tam bir maestro rolü üstlendi, saha içindeki liderliğiyle de takımını iyi yönetti. Oyun bilgisi ve güçlü fizik kapasitesi ile İstanbul temsilcisinin orta saha hakimiyetini eline geçirmesinde önemli bir rol üstlenen Mustafa Kara, centilmen kişiliğiyle alkış topladı.