Halı saha maçında eski şöhretler, Akay’ın gerek yurt dışı, gerekse yurdun dört bir yanında 30 yıl takip ettiği futbolcu, teknik adam, hakem, taraftar, yetkililer maçta hazır bulunup, forma giyecek. Bugün saat 17.00'de oynanacak maç için Ahmet Akay temalı özel forma, şort ve tozluk İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve ekibi tarafından temin edilecek. İzmit Belediyesi’nin sahibi olduğu Orhan Mahallesi spor tesisinde unutulmaz bir akşam yaşanacak. Akay’ın oğlu eski futbolcu Özgen Akay eşi Gülten hanım kızı Özlem ve torunu da törende hazır bulunacak.
12 Kas 2020 - 23:58- Spor Güncelleme: 12 Kas 2020 - 13:24
Ahmet Akay ve bu akşam hiç bir zaman unutulmaz...
Kalp Krizi sonrası mayıs ayında kaybettiğimiz gazeteci arkadaşımız merhum Ahmet Akay’ın adının verildiği spor tesisinde bir da maç yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.