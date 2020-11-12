Ahmet Akay ve bu akşam hiç bir zaman unutulmaz...

Halı saha maçında eski şöhretler, Akay’ın gerek yurt dışı, gerekse yurdun dört bir yanında 30 yıl takip ettiği futbolcu, teknik adam, hakem, taraftar, yetkililer maçta hazır bulunup, forma giyecek. Bugün saat 17.00'de oynanacak maç için Ahmet Akay temalı özel forma, şort ve tozluk İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve ekibi tarafından temin edilecek. İzmit Belediyesi’nin sahibi olduğu Orhan Mahallesi spor tesisinde unutulmaz bir akşam yaşanacak. Akay’ın oğlu eski futbolcu Özgen Akay eşi Gülten hanım kızı Özlem ve torunu da törende hazır bulunacak.