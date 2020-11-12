Darıca bu ne hal?..

Misli.com 3.Lig 2.Grup’ta ateş hattına yakın bulunan, kupada ise 4.tur’a yükselerek önemli başarı elde eden tezatların takımı Darıca Gençlerbirliği A.Ş., ateş hattından kurtulma adına mutlak kazanması gereken maçta sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Maçtaki tek net pozisyonunu 90+1’de yakalayan ekip, tek kale oynayan rakibi karşısında teslim oldu, ünlü teknik direktör Ender Alkan “Sistemsiz futbol oynatma tarzıyla bir kez daha sınıfta kaldı” diyerek camiada yoğun eleştiriye uğradı. 15 Temmuz Stadı’nda oynanan mücadelede, kendisini 1 puan geriden takip eden İstanbul ekibi Halide Edip Adıvarspor’u ağırlayan takım, 3 puan değerindeki maçta rakibine diş geçiremedi, 1 puana razı oldu.