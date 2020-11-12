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12 Kas 2020 - 13:24- Spor G: 12 Kas 2020 - 13:25

Kutluer penaltıyla siftah yaptı !..

Darıca Gençlerbirliği A.Ş takım kaptanı Ahmet Kutluer, gol şanssızlığını penaltı ile kırdı.
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Darıca Gençlerbirliği A.Ş takım kaptanı Ahmet Kutluer, gol şanssızlığını penaltı ile kırdı. Halide Edip Adıvarspor maçının 23.dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen tecrübeli futbolcu, kalecinin temasına rağmen topu fileler ile buluşturarak maçın gol perdesini açtı. Bu sezonki ilk golünü atan Kutluer, böylece gol şanssızlığını kırmış oldu.

12 Kas 2020 - 13:24 - Spor

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