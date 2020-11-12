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12 Kas 2020 - 13:30- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 13:34

Maske takmayı reddeden şahıs polise direnince gözaltına alındı

İzmit'te kalabalık caddede maske takmadan gezen ve maske takması yönünde kendisini uyaran polise zorluk çıkaran şahıs, cezai işlem uygulanarak gözaltına alındı.
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Olay öğlen saatlerinde İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  Kocaeli’de artan korona virüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şehir merkezinin en işlek alanlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde maskesiz yürüyen P.H. adlı şahsı gören ekipler, şahsı durdurarak maske takması yönünde uyardı. Maske takmayı kabul etmeyen P.H. ise polise direnerek zorluk çıkardı. Tüm uyarılara rağmen maske takmayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen P.H.’ye maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.
# İzmit, Kocaeli

12 Kas 2020 - 13:30 - Asayiş

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