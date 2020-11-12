Olay öğlen saatlerinde İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de artan korona virüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şehir merkezinin en işlek alanlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde maskesiz yürüyen P.H. adlı şahsı gören ekipler, şahsı durdurarak maske takması yönünde uyardı. Maske takmayı kabul etmeyen P.H. ise polise direnerek zorluk çıkardı. Tüm uyarılara rağmen maske takmayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen P.H.’ye maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.
Maske takmayı reddeden şahıs polise direnince gözaltına alındı
İzmit'te kalabalık caddede maske takmadan gezen ve maske takması yönünde kendisini uyaran polise zorluk çıkaran şahıs, cezai işlem uygulanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.