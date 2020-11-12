Derince, ‘geleceğe nefes’ oldu

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de ülkemizde 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna – Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi yaklaşık 30 ülkenin de katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Derince’de de Kıladere mevkiinde bir program düzenlendi.
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ
Fidan dikme töreni Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Fidanların toprakla buluştuğu törende konuşan Başkan Aygün, “Gelecek nesillerimize daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.