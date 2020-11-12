‘Geleceğe nefes’ için 2 bin fidan da Karamürsel’den

‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ adlı program kapsamında Karamürsel’de bin adet akasya, 500 adet iğde ve 500 adet sahil çamı fidanı dikildi. Karapınar Mahallesi’nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, “Türkiye’nin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik olan ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ ağaçlandırma projesi kapsamında, bu yıl pandemi süreçlerinden dolayı tüm çalışmalar titizlikle yürütüldü” dedi.

AKASYA, İĞDE VE SAHİL ÇAMI

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir ve katılımcılar, bin adet akasya, 500 adet iğde ve 500 adet sahil çamı fidanını toprakla buluşturdu. Programına Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, Orman İşletmesi Karamürsel Bölge Sorumlusu Aslıhan Yemenici ve mahalle muhtarları katıldı.