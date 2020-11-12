Körfez’de 500 fidan diktiler

Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, “83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. İlimtepe Mahallesi Erikli Mevkii’nde düzenlenen etkinlikte Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, kamu kurum müdürleri ve STK’lar yer aldı.