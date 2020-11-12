Körfez’de 500 fidan diktiler

Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, “83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. İlimtepe Mahallesi Erikli Mevkii’nde düzenlenen etkinlikte Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, kamu kurum müdürleri ve STK’lar yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.