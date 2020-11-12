Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu

Milli Ağaç Dikme Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gölcük Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliğe Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Personelleri, okul müdürleri ve 40 kişilik öğrenci gurubu katıldı. Gölcük Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmayla, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanındaki yeşil alanda 130 kuyu açıldı ve fidanlar protokol ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.