Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu

Milli Ağaç Dikme Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gölcük Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliğe Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Personelleri, okul müdürleri ve 40 kişilik öğrenci gurubu katıldı. Gölcük Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmayla, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanındaki yeşil alanda 130 kuyu açıldı ve fidanlar protokol ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.