Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler 

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Darıca’da fidanlar toprakla buluştu. Darıca TOKİ Kız Meslek Lisesi’nde gerçekleşen etkinliğe Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gelece Nefes Dünyaya Nefes projesi kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.