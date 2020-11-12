12 Kas 2020 - 14:14- Gündem

Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim programında, ağaç dikmenin kutsal olduğunu ifade ederek daha yeşil bir Darıca için çalıştıklarını söyledi