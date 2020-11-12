Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Kas 2020 - 14:15- Gündem G: 12 Kas 2020 - 14:16

SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti

30 ülkenin katıldığı “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında SEDAŞ’ın 4 ilde toprakla buluşturduğu fidanlar geleceğe nefes olacak
mask

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanlarının katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, SEDAŞ’ın faaliyet alanındaki 5 bölgede ağaç dikimi gerçekleştirildi. Karbon ayak izini azaltmak yönünde çalışmalar yapan SEDAŞ; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Gebze’nin farklı noktalarında Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katıldı. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ve bölge yöneticilerinin eşlik ettiği ekiplerle etkinliğe katılan SEDAŞ, 5 bölgede 500 fidanı toprakla buluşturdu. Daha önce, “Bir Enerji Bir Nefes” projesi kapsamında da 40 bini aşkın fidanın dikilmesine aracılık eden SEDAŞ’ın, karbon ayak izinin sıfırlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceği öğrenildi.
# Gebze, Kocaeli, Milli Ağaçlandırma Günü

12 Kas 2020 - 14:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Filyasyon ekibine 20 araçlık destek mask
Filyasyon ekibine 20 araçlık destek
Körfez’de kapsamlı koronavirüs denetimi mask
Körfez’de kapsamlı koronavirüs denetimi
Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi mask
Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi
SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti mask
SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti
Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu mask
Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu
Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler  mask
Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler 
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı

GALERİ

Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL