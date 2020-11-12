SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanlarının katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, SEDAŞ’ın faaliyet alanındaki 5 bölgede ağaç dikimi gerçekleştirildi. Karbon ayak izini azaltmak yönünde çalışmalar yapan SEDAŞ; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Gebze’nin farklı noktalarında Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katıldı. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ve bölge yöneticilerinin eşlik ettiği ekiplerle etkinliğe katılan SEDAŞ, 5 bölgede 500 fidanı toprakla buluşturdu. Daha önce, “Bir Enerji Bir Nefes” projesi kapsamında da 40 bini aşkın fidanın dikilmesine aracılık eden SEDAŞ’ın, karbon ayak izinin sıfırlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceği öğrenildi.