Aranan 15 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla ilçe emniyet müdürlüklerinden de destek alarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yaralama gibi suçlardan 1 ile 8 yıl arasında ağır hapis cezası ile arandıkları belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.