Turizm gelirleri azalınca cari açığımız yükseldi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 2 milyar 364 milyon dolar açık verdi. Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre azalıyor olması var. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef bu yıl cari açığın yükselmesine neden oluyor. Geçen yılın eylül ayında sadece hizmet gelirleri 4.6 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı sadece 1.7 milyar dolar oldu.

HİZMET GELİRİ AZALDI

Sadece hizmet gelirlerinde geçen yıla göre 2.9 milyar dolar açık vermişiz. Yani hizmet gelirimiz eğer geçen yılki kadar olmuş olsaydı, bu ay cari fazla verebilirdik. Bunun yanında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar dolar yükselmesi de cari açığı artıran bir diğer etken oldu. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi.” dedi.

AÇIK DEVAM EDECEK

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında da turizm gelirleri artmayacağı için aylık açığın devam edeceğini, ancak ekimde gerçekleştirdiğimiz yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Zeytinoğlu, yıllık cari açığın ise baz etkisiyle yükselmeye devam edebileceğini söyledi.