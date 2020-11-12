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12 Kas 2020 - 14:19- Ekonomi G: 12 Kas 2020 - 14:20

Çiftçilerimize % 50 hibe destekli fidan dağıtılıyor

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı,  Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde sıfır hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi dağıtılacağını açıkladı
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Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı yaptığı açıklamada, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi dağıtılacaktır. Mavi sertifikalı ceviz, doku kültürlü kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerimiz 10- 20 Kasım tarihleri arası fuar içi Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir. % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerden  İstenilen belgeler; güncel ÇKS belgesi ve Ziraat Odasından alınabilecek olan güncel Çiftçi Belgesi ile birlikte ekimi yapılacak arazinin güncel tapu fotokopisi gerekmektedir” dedi.
# Büyükşehir, Kocaeli, Gölcük

12 Kas 2020 - 14:19 - Ekonomi

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