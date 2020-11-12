Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı yaptığı açıklamada, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi dağıtılacaktır. Mavi sertifikalı ceviz, doku kültürlü kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerimiz 10- 20 Kasım tarihleri arası fuar içi Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir. % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerden İstenilen belgeler; güncel ÇKS belgesi ve Ziraat Odasından alınabilecek olan güncel Çiftçi Belgesi ile birlikte ekimi yapılacak arazinin güncel tapu fotokopisi gerekmektedir” dedi.
Çiftçilerimize % 50 hibe destekli fidan dağıtılıyor
Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde sıfır hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi dağıtılacağını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.