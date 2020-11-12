Çiftçilerimize % 50 hibe destekli fidan dağıtılıyor

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı yaptığı açıklamada, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi dağıtılacaktır. Mavi sertifikalı ceviz, doku kültürlü kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerimiz 10- 20 Kasım tarihleri arası fuar içi Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir. % 50 hibe destekli ceviz, kivi ve Trabzon hurması fidesi almak isteyen çiftçilerden İstenilen belgeler; güncel ÇKS belgesi ve Ziraat Odasından alınabilecek olan güncel Çiftçi Belgesi ile birlikte ekimi yapılacak arazinin güncel tapu fotokopisi gerekmektedir” dedi.