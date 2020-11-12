Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Kas 2020 - 14:21- Ekonomi G: 12 Kas 2020 - 14:22

Metro Türkiye restoranların yanında

34 ülkede sahip olduğu deneyimin getirdiği avantajla restoranları kış sezonuna hazırlayacak yeni ürünler, hizmetler ve kılavuzlar oluşturan Metro Türk...
mask

34 ülkede sahip olduğu deneyimin getirdiği avantajla restoranları kış sezonuna hazırlayacak yeni ürünler, hizmetler ve kılavuzlar oluşturan Metro Türkiye, işletmelere pandemi döneminde önemi artan paket servis ve gel-al hizmeti için çözümler geliştiriyor; kış mevsimine özel iç ve dış mekân stratejileri için öneriler ve yeni ürünler sunuyor. Ayrıca, restoranların Güvenli Turizm Belgesi alabilmeleri için yol gösterici bir kılavuz hazırlayan Metro Türkiye, işletmelerin profesyonel dezenfeksiyon hizmetini çok daha uygun bir fiyata almaları için özel bir anlaşmaya imza attı.

SEKTÖRÜ DESTEKLİYOR

Sektöre destek amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak, pandeminin ilk gününden bu yana işletmelere ve sektöre desteklerimizi sürdürürken son gelişmeleri ve kış mevsiminin koşullarını düşünerek harekete geçtik. Restoranların Turizm Bakanlığı‘nın öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası’nı nasıl alabileceklerini, şartları, önemli noktaları anlattığımız bir kılavuz hazırladık. Bunlara ek olarak, Nielsen’e yaptırdığımız araştırma sonuçlarını da müşterilerimiz ile paylaşarak kendi müşterilerinin beklentilerini doğru şekilde anlayıp gerekli aksiyonları almalarına destek oluyoruz. Gündemi takip ederek yaşanacak değişimlere hızlıca adapte olmaya; çözüm ve ürünlerimizle sektördeki işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

PAKET SERVİS VE GEL-AL

Kovid-19 pandemisi nedeniyle kontrollü sosyal yaşam devam ederken alınan son önlemlerle tüketicilerin riski azaltarak evde ve iş yerinde yemek hizmeti alma eğilimleri devam ediyor. Bu nedenle paket servis ve al-götür hizmetlerinin kış sezonunda da tercih sebebi olacağı düşünülüyor. Metro Türkiye, işletmelerin paket servis ve gel-al hizmetine yönelik operasyonlarını oluşturabilmesi ve var olanları optimize edebilmeleri için 300’ün üzerinde ürün çeşidi sunuyor. Böylelikle işletmeler misafirlerine sunacağı paket servis menülerini destekleyecek gıda ürünlerinden, tek kullanımlık gıda ambalaj ve tasıma ürünlerine kadar ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürünü Metro kalite ve güvencesiyle temin edebiliyor.

# destek

12 Kas 2020 - 14:21 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Teksüt, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı mask
Teksüt, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı
Eminevim, 100 bin fidan bağışladı mask
Eminevim, 100 bin fidan bağışladı
Metro Türkiye restoranların yanında mask
Metro Türkiye restoranların yanında
Anadolu Hayat’tan yenilik mask
Anadolu Hayat’tan yenilik
Çiftçilerimize % 50 hibe destekli fidan dağıtılıyor mask
Çiftçilerimize % 50 hibe destekli fidan dağıtılıyor
İstihdam teşviki Meclis’ten geçti mask
İstihdam teşviki Meclis’ten geçti
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı

GALERİ

Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL