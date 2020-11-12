Metro Türkiye restoranların yanında

34 ülkede sahip olduğu deneyimin getirdiği avantajla restoranları kış sezonuna hazırlayacak yeni ürünler, hizmetler ve kılavuzlar oluşturan Metro Türkiye, işletmelere pandemi döneminde önemi artan paket servis ve gel-al hizmeti için çözümler geliştiriyor; kış mevsimine özel iç ve dış mekân stratejileri için öneriler ve yeni ürünler sunuyor. Ayrıca, restoranların Güvenli Turizm Belgesi alabilmeleri için yol gösterici bir kılavuz hazırlayan Metro Türkiye, işletmelerin profesyonel dezenfeksiyon hizmetini çok daha uygun bir fiyata almaları için özel bir anlaşmaya imza attı.

SEKTÖRÜ DESTEKLİYOR

Sektöre destek amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak, pandeminin ilk gününden bu yana işletmelere ve sektöre desteklerimizi sürdürürken son gelişmeleri ve kış mevsiminin koşullarını düşünerek harekete geçtik. Restoranların Turizm Bakanlığı‘nın öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası’nı nasıl alabileceklerini, şartları, önemli noktaları anlattığımız bir kılavuz hazırladık. Bunlara ek olarak, Nielsen’e yaptırdığımız araştırma sonuçlarını da müşterilerimiz ile paylaşarak kendi müşterilerinin beklentilerini doğru şekilde anlayıp gerekli aksiyonları almalarına destek oluyoruz. Gündemi takip ederek yaşanacak değişimlere hızlıca adapte olmaya; çözüm ve ürünlerimizle sektördeki işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

PAKET SERVİS VE GEL-AL

Kovid-19 pandemisi nedeniyle kontrollü sosyal yaşam devam ederken alınan son önlemlerle tüketicilerin riski azaltarak evde ve iş yerinde yemek hizmeti alma eğilimleri devam ediyor. Bu nedenle paket servis ve al-götür hizmetlerinin kış sezonunda da tercih sebebi olacağı düşünülüyor. Metro Türkiye, işletmelerin paket servis ve gel-al hizmetine yönelik operasyonlarını oluşturabilmesi ve var olanları optimize edebilmeleri için 300’ün üzerinde ürün çeşidi sunuyor. Böylelikle işletmeler misafirlerine sunacağı paket servis menülerini destekleyecek gıda ürünlerinden, tek kullanımlık gıda ambalaj ve tasıma ürünlerine kadar ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürünü Metro kalite ve güvencesiyle temin edebiliyor.