Anadolu Hayat’tan yenilik

Hayat sigortası ve bireysel emekliliğin öncü şirketi Anadolu Hayat Emeklilik, sektöründe bir ilke daha imza atarak Dünya Engelliler Vakfı (DEV) iş birliği ile engelli bireyler için DEV BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) planını hayata geçirdi. DEV BES’te yüzde 25 devlet katkısına ek olarak Anadolu Hayat Emeklilik de ilk yıla özel yüzde 5 ek katkı payı veriyor. Böylece ilk yıl için kazanılabilecek toplam katkı payı yüzde 30’a ulaşmış oluyor.

İHTİYAÇ VE BEKLENTİLER

DEV BES planıyla ilgili değerlendirme yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek ürün portföyümüzü söz konusu ihtiyaç ve beklentilere uygun şekilde sürekli olarak güncelliyor ve çeşitlendiriyoruz. DEV BES, bu kitleye özel olarak sunduğumuz ilk ürün. Ancak bundan sonra engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yeni ürün tasarımlarına devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.