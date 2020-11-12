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12 Kas 2020 - 14:22- Ekonomi G: 12 Kas 2020 - 14:23

Eminevim, 100 bin fidan bağışladı

  Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla destek veren Eminevim, geleceğin yeşil Türkiye’sine 100 bin fidan bağışı ile sahip çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol töreninde 100 bin fidan için imzalar atıldı.
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Düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, OGEM-VAK Genel Müdürü Recep Katı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu bir araya geldi. Atılan imzaların ardından yapılan duyuruda Eminevim’in, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 100 bin fidan bağışında bulunacağı duyuruldu. Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün,b ağışlanan 100 bin fidanın Türkiye’nin dört bir yanında yeşereceğini ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacağını belirtti.
# Milli Ağaçlandırma Günü

12 Kas 2020 - 14:22 - Ekonomi

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