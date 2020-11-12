Eminevim, 100 bin fidan bağışladı

Düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, OGEM-VAK Genel Müdürü Recep Katı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu bir araya geldi. Atılan imzaların ardından yapılan duyuruda Eminevim’in, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 100 bin fidan bağışında bulunacağı duyuruldu. Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün,b ağışlanan 100 bin fidanın Türkiye’nin dört bir yanında yeşereceğini ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacağını belirtti.