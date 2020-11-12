Teksüt, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri kuruluşlarından olan Teksüt, halihazırda uyguladığı en üst seviyedeki hijyen kurallarını, TSE’nin belirlediği pandemi koşullarına göre düzenleyerek, yeni kriterlerle uyumlu hale getirdi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda Teksüt, "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

PERSONEL SAĞLIĞI

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, süt endüstrisinde üretimin normal koşullarda da en yüksek düzeyde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayı gerektirdiğini hatırlatarak, “Pandemi sürecinde personel sağlığının korunması, çalışma ortamının en iyi biçimde sürdürülmesi ve üretimin aksamadan devam etmesi için ek önlemleri devreye sokmuştuk. Hem normal koşullarımızı hem ek önlemlerimizi, TSE’nin Covid-19’dan korunmaya yönelik standartlarına uygun hale getirdik“ diye konuştu.