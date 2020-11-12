Teksüt, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri kuruluşlarından olan Teksüt, halihazırda uyguladığı en üst seviyedeki hijyen kurallarını, TSE’nin belirlediği pandemi koşullarına göre düzenleyerek, yeni kriterlerle uyumlu hale getirdi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda Teksüt, "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.
PERSONEL SAĞLIĞI
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, süt endüstrisinde üretimin normal koşullarda da en yüksek düzeyde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayı gerektirdiğini hatırlatarak, “Pandemi sürecinde personel sağlığının korunması, çalışma ortamının en iyi biçimde sürdürülmesi ve üretimin aksamadan devam etmesi için ek önlemleri devreye sokmuştuk. Hem normal koşullarımızı hem ek önlemlerimizi, TSE’nin Covid-19’dan korunmaya yönelik standartlarına uygun hale getirdik“ diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.