Gelecek Körfez’e 53 yeni üye

Gelecek Partisi Körfez İlçe Teşkilatı, Fırat Türker başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Meydan’ın sürprizi damga vurdu. Bir süre önce atandığı gençlik kolları başkanlığında başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Serkan Meydan kısa sürede 53 genci partiye kazandırdı. Gelecek ailesinin kartopu gibi her geçen gün büyüdüğünü belirten İlçe Başkanı Fırat Türker, “Partimiz her gün açık. Sürekli sahadayız. Laf olsun, siyaset olsun diye söylemiyoruz. Biz Körfez’de iktidara yürüyoruz” diyerek, Gençlik Kolları Başkanı Serkan Meydan’ı tebrik etti.